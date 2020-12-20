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    В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту

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    У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат - В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту
    У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат
    Фото: Національний антарктичний науковий центр

    Ще 20-30 днів дитинчата залишатимуться у гнізді, де за ними доглядають батьки

    19 грудня біля української станції «Академік Вернадський», що в Антарктиді, народилося троє пінгвіняток. Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

    У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат: в однієї, яка перша відклала яйця, одразу двоє, а в іншої – одне, а друге скоро має з’явитися на світ.

    Науковці зазначають, що зараз малеча має сіре забарвлення, але наприкінці січня почнуть линяти і матимуть звичне чорно-біле.

    «До речі, малечу вони годують по черзі: доки один сидить на гнізді, інший добуває їжу в океані. Потім повертається, змінює партнера і починає годувати пташенят. До Нового року, мабуть, вся станція буде у джентенятах», – йдеться у повідомленні.

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    В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту
    В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту
    В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту

    Нагадаємо, що українські науковці вирушили на Південний океан, щоб дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів.

    Теги: Антарктида тварини речі батьки
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