В Антарктиді біля станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвіни дженту

У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат

Ще 20-30 днів дитинчата залишатимуться у гнізді, де за ними доглядають батьки

19 грудня біля української станції «Академік Вернадський», що в Антарктиді, народилося троє пінгвіняток. Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат: в однієї, яка перша відклала яйця, одразу двоє, а в іншої – одне, а друге скоро має з’явитися на світ.

Науковці зазначають, що зараз малеча має сіре забарвлення, але наприкінці січня почнуть линяти і матимуть звичне чорно-біле.

«До речі, малечу вони годують по черзі: доки один сидить на гнізді, інший добуває їжу в океані. Потім повертається, змінює партнера і починає годувати пташенят. До Нового року, мабуть, вся станція буде у джентенятах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські науковці вирушили на Південний океан, щоб дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів.