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    У світі

    Дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів – українські науковці вирушили на Південний океан

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    Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс &laquo;Ферібокс&raquo; - Дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів – українські науковці вирушили на Південний океан
    Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс «Ферібокс»
    Фото з відкритих джерел

    Дослідниці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова до березня 2021 року працюватимуть на українському траулері «Море Содружества»

    Українські науковиці 8 грудня вирушили в експедицію, під час якої упродовж трьох місяців досліджуватимуть Південний океан. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    Команда має чотири цілі експедиції:

    • вивчення просторового розподілу китів і поповнення фотокаталогу, який започаткували на станції «Академік Вернадський» у 2018 році;
    • відібрати зразки з крижаної риби для вивчення вмісту стійких органічних забруднювачів у її тканинах. За підсумками досліджень ЄС може заборонити деякі пестициди та продукти фарміндустрії, що забруднюють Світовий океан;
    • досліджувати відмінності біохімічного складу антарктичному крилі у різних районах;
    • вивчення біорізноманіття паразитів промислових риб для того, щоб з'ясувати, як вони впливають на динаміку популяції риб.

    Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс «Ферібокс». За його допомогою одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних і біологічних характеристик морського середовища.

    План українських науковців
    План українських науковців

    За показниками цього апарату українські дослідниці визначатимуть, звідки взяли зразки крижаної риби чи крилі. Українські вчені поновили вивчення Південного океану у 2018 році, тоді це була перша така поїздка української делегації за останні 17 років.

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    Теги: ЄС море
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