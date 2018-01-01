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    В ОАЕ сталася масштабна аварія з 44 машинами, десятки постраждалих (відео)

    Автомобілі зіткнулися через туман
    На вулиці Шейха Мухамеда бін Рашида у Абу-Дабі (ОАЕ) у масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі, в результаті постраждали 22 людини. Про це повідомляє видання Khaleej Times. Як повідомляється, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом. Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на
    • Сьогодні, 15:57
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    Автомобілі зіткнулися через туман

    На вулиці Шейха Мухамеда бін Рашида у Абу-Дабі (ОАЕ) у масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі, в результаті постраждали 22 людини. Про це повідомляє видання Khaleej Times.

    Як повідомляється, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом. Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на високих швидкостях.

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    В ОАЕ сталася масштабна аварія з 44 машинами, десятки постраждалих (відео)
    В ОАЕ сталася масштабна аварія з 44 машинами, десятки постраждалих (відео)
    В ОАЕ сталася масштабна аварія з 44 машинами, десятки постраждалих (відео)

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини.

    ДТП машини аварія Twitter ОАЕ поліція
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