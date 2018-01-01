В ОАЕ сталася масштабна аварія з 44 машинами, десятки постраждалих (відео)

Автомобілі зіткнулися через туман

На вулиці Шейха Мухамеда бін Рашида у Абу-Дабі (ОАЕ) у масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі, в результаті постраждали 22 людини. Про це повідомляє видання Khaleej Times. Як повідомляється, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом. Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на



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Автомобілі зіткнулися через туман

На вулиці Шейха Мухамеда бін Рашида у Абу-Дабі (ОАЕ) у масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі, в результаті постраждали 22 людини. Про це повідомляє видання Khaleej Times.

Як повідомляється, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом. Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на високих швидкостях.

#شرطة_أبوظبي تنشر فيديو لحادث مروري وقع اليوم بسبب الضباب في إطار حرصها المستمر على توعية الجمهور. pic.twitter.com/r6KOLtZaMu — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) 6 лютого 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини.