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    В Авдіївці відновили водопостачання

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    В Авдіївці відновили водопостачання

    Водопостачання в Авдіївці відновлено зранку 13 вересня

    Водопостачання в місті Авдіївка (Донецька область) після знеструмлення Донецької фільтрувальної станції (ДФС) відновили.

    Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУ ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал.

    За її словами, подачу води мешканцям Авдіївки відновили в четвер, 13 вересня.

    "Станом на 9:30 водопостачання повністю відновлено", - сказала Бахал.

    Нагадаємо, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій раніше повідомляли, що запуск Донецької фільтрувальної станції планується на 12 вересня.

    6 вересня через сильний вітер та пошкодження лінії електропередач ДФС, розташована у «сірій зоні», зупинила роботу. Через це без стабільного водопостачання залишилося місто Авдіївка.

    8 вересня воду подавали погодинно з місцевого резервуару, у подальші дні числа воду підвозила ДСНС.

    Нагадаємо, Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру 6 вересня залишилася без води.

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