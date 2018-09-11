Завтра відновлять роботу Донецької фільтрувальної станції
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Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції завершені
Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції завершені, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.
Станцію планують запустити 12 вересня.
6 вересня через сильний вітер та пошкодження лінії електропередач ДФС, розташована у «сірій зоні», зупинила роботу. Через це без стабільного водопостачання залишилося місто Авдіївка.
8 вересня воду подавали погодинно з місцевого резервуару, у подальші дні числа воду підвозила ДСНС.
Нагадаємо, Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру 6 вересня залишилася без води.