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    Завтра відновлять роботу Донецької фільтрувальної станції

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    Завтра відновлять роботу Донецької фільтрувальної станції

    Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції завершені

    Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції завершені, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

    Станцію планують запустити 12 вересня.

    6 вересня через сильний вітер та пошкодження лінії електропередач ДФС, розташована у «сірій зоні», зупинила роботу. Через це без стабільного водопостачання залишилося місто Авдіївка.

    8 вересня воду подавали погодинно з місцевого резервуару, у подальші дні числа воду підвозила ДСНС.

    Нагадаємо, Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру 6 вересня залишилася без води.

    ДФС ДСНС Авдіївка
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