В Австрії стався вибух на складі боєприпасів, є поранені

Поліція просить не підходити до місця вибуху

У федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення. Про це повідомила місцева поліція на сторінці у соцмережі Twitter. Як повідомляється, аварія сталася в політичному окрузі Фёклабрук. «Вибух на складі боєприпасів в окрузі Фёклабрук, двоє серйозно



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AFP 2018 / Joe Klamar Австрійська поліція

Поліція просить не підходити до місця вибуху

У федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення. Про це повідомила місцева поліція на сторінці у соцмережі Twitter.

Як повідомляється, аварія сталася в політичному окрузі Фёклабрук.

«Вибух на складі боєприпасів в окрузі Фёклабрук, двоє серйозно постраждали. Зона небезпеки оточена, постраждалим надана допомога, загрози для людей більше немає», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що боєприпаси продовжують вибухати, тож закликають не наближатися до місця інциденту.

Нагадаємо, у вересні 2017 року під Вінницею сталися вибухи на складі боєприпасів.