  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Австрії стався вибух на складі боєприпасів, є поранені

    Поліція просить не підходити до місця вибуху
    У федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення. Про це повідомила місцева поліція на сторінці у соцмережі Twitter. Як повідомляється, аварія сталася в політичному окрузі Фёклабрук. «Вибух на складі боєприпасів в окрузі Фёклабрук, двоє серйозно
    • Сьогодні, 15:32
    • Розсилка
    Австрійська поліція
    AFP 2018 / Joe Klamar
    Австрійська поліція

    Поліція просить не підходити до місця вибуху

    У федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення. Про це повідомила місцева поліція на сторінці у соцмережі Twitter.

    Як повідомляється, аварія сталася в політичному окрузі Фёклабрук.

    «Вибух на складі боєприпасів в окрузі Фёклабрук, двоє серйозно постраждали. Зона небезпеки оточена, постраждалим надана допомога, загрози для людей більше немає», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що боєприпаси продовжують вибухати, тож закликають не наближатися до місця інциденту.

    Нагадаємо, у вересні 2017 року під Вінницею сталися вибухи на складі боєприпасів. 

    Австрія вибух аварія боєприпаси Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ