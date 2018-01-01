В Австрії стався вибух на складі боєприпасів, є поранені
- Сьогодні, 15:32
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AFP 2018 / Joe Klamar
Австрійська поліція
Поліція просить не підходити до місця вибуху
У федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення. Про це повідомила місцева поліція на сторінці у соцмережі Twitter.
Як повідомляється, аварія сталася в політичному окрузі Фёклабрук.
«Вибух на складі боєприпасів в окрузі Фёклабрук, двоє серйозно постраждали. Зона небезпеки оточена, постраждалим надана допомога, загрози для людей більше немає», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що боєприпаси продовжують вибухати, тож закликають не наближатися до місця інциденту.
Нагадаємо, у вересні 2017 року під Вінницею сталися вибухи на складі боєприпасів.