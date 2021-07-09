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    Щоб не ходити в школу. Школярі навчилися дурити Covid-тести за допомогою популярного напою

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    Вигадливі школярі навчилися обходити результати експрес-тестів - Щоб не ходити в школу. Школярі навчилися дурити Covid-тести за допомогою популярного напою
    Вигадливі школярі навчилися обходити результати експрес-тестів

    Інструкція, як підробити тест, поширюється інтернет-мережею

    Щоб прогулювати школу, діти навчилися отримувати хибно позитивні результати тестів на коронавірус. У Великобританії навіть почали попереджати батьків про можливі хитрощі дітей.

    Відеоінструкція, як обдурити тест, поширюється в тіктоці з грудня минулого року. Професор хімії з Університету Халла Марк Лорч вирішив перевірити, чи справді такий метод спрацьовує. Він використав колу та апельсиновий сік: вилив кілька крапель напоїв на експрес-тести. І обидва показали позитивний результат. Про це пише ВВС.

    – Діти, я аплодую вашій винахідливості, але тепер, коли я розкрив ваші хитрощі, я пропоную вам розробити декілька експериментів, – заявив професор хімії.

    Коли ж професор спробував промити тест, в який крапнув колу, за допомогою розчину з набору, тест показав справжній результат – негативний.

    На думку Марка Лорча, так відбувається тому, що антитіла напроти позначки «Т» прилипають безпосередньо до частинок золота, коли вони проходять повз, даючи хибно позитивний результат.

    ПЛР-тест має показати правильний результат.

    Нагадаємо, в Україні з’явилися тести на коронавірус, які дають результат вже за 15 хвилин. Новий швидкий тест на антиген коронавірусу зовсім нещодавно анонсували у World Health Organization (WHO).

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    Теги: діти школярі коронавірус
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    Щоб не ходити в школу. Школярі навчилися дурити Covid-тести за допомогою популярного напою