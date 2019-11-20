В автівці на Полтавщині знайшли вбитим депутата райради



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Машина, де знайшли Андрія Гаврилова, була зачиненою та заведеною, а на тілі лежала вогнепальна зброя

Поліція розглядає версію суїциду.

У Кременчуку в автомобілі знайшли застреленим депутата Кременчуцької районної ради.

Про виявлення тіла повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Полтавської області.

«Кременчук... Сьогодні, близько 10-ї, в автомобілі Toyota виявили тіло 47-річного жителя Кременчуцького району», - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий - підприємець, депутат Кременчуцької районної ради Андрій Гаврилов. У нього по місту були відкриті магазини, які торгували курятиною.

Зазначають, що його знайшли застреленим у зачиненому зсередини власному автомобілі. Розглядають версію суїциду.

Андрій Гаврилов у Кременчуцькій районній раді очолював комісію з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією.