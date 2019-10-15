Житель Кременчука отримав 12 років тюрми за шпигунство



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Чоловік протягом п'яти років передавав російській спецслужбі інформацію ЗСУ

Крюківський районний суд міста Кременчук Полтавської області засудив місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що житель Кременчука протягом п'яти років збирав і передавав Федеральній службі безпеки Російської Федерації інформацію.

«Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму житель Полтавщини встановив контакт і почав конфіденційне спілкування з працівниками ФСБ Російської Федерації. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України», - йдеться в повідомленні.

За даними військової прокуратури, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію про розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема, «зливав» інформацію про осіб, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

«Свою провину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засудили до 12 років позбавлення волі», - додали в прес-службі.

А підозру в зраді жителю Кременчука повідомили 18 липня цього року.