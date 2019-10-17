На Полтавщині у вигрібній ямі загинули троє людей
За попередніми даними, загиблі смертельно отруїлися небезпечними випарами
У місті Лохвиця Полтавської області під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинули троє чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За попередніми даними, загиблі смертельно отруїлися небезпечними випарами.
«До вилучення тіл з ями залучалось шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки ДСНС», - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.
Трагедія сталася у селі Зоря, де троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі.