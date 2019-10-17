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    На Полтавщині у вигрібній ямі загинули троє людей

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    На Полтавщині у вигрібній ямі загинули троє людей

    За попередніми даними, загиблі смертельно отруїлися небезпечними випарами

    У місті Лохвиця Полтавської області під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинули троє чоловіків.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За попередніми даними, загиблі смертельно отруїлися небезпечними випарами.

    «До вилучення тіл з ями залучалось шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки ДСНС», - повідомили рятувальники.

    Нагадаємо, внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.

    Трагедія сталася у селі Зоря, де троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі.

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