На Полтавщині місцевий депутат вчинив самогубство



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Чоловік застрелився із рушниці

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство»

На Полтавщині депутат наклав на себе руки - чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням у голову.

Як повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Полтавській області Поліна Ларіна, трагедія сталась у понеділок, 21 жовтня. У селі Шишаки Полтавської області наклав на себе руки 55-річний Володимир Петренко, який був депутатом місцевої райради від партії «Батьківщина».

Зазначається, що чоловік завдав собі смертельне поранення з мисливської рушниці. Тіло чоловіка з простреленою головою знайшла дружина і повідомила правоохоронним органам.

«Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поруч перебувала мисливська рушниця, зареєстрована на господаря», - повідомила Ларіна.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство».

Полтавські ЗМІ також повідомляють, що Петренко раніше був у відділку поліції. Його нерідко бачили нетверезим останнім часом, на нього скаржилась дружина щодо сімейного насилля.

В той день, коли сталася трагедія, нібито сталась чергова сварка удома. Чоловік вихопив рушницю, вискочив із нею і застрелився.

В обласній поліції повідомили, що було кілька епізодів щодо домашнього насилля, вчиненого депутатом.

«Одна справа досі на розгляді, інша дійшла до суду, але її закрили за не значимістю», – сказала речниця обласної поліції Поліна Ларіна