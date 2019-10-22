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    На Полтавщині місцевий депутат вчинив самогубство

    • Розсилка
    Чоловік застрелився із рушниці&nbsp; - На Полтавщині місцевий депутат вчинив самогубство
    Чоловік застрелився із рушниці 

    Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство»

    На Полтавщині депутат наклав на себе руки - чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням у голову.
    Як повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Полтавській області Поліна Ларіна, трагедія сталась у понеділок, 21 жовтня. У селі Шишаки Полтавської області наклав на себе руки 55-річний Володимир Петренко, який був депутатом місцевої райради від партії «Батьківщина».

    Зазначається, що чоловік завдав собі смертельне поранення з мисливської рушниці. Тіло чоловіка з простреленою головою знайшла дружина і повідомила правоохоронним органам.

    «Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поруч перебувала мисливська рушниця, зареєстрована на господаря», - повідомила Ларіна.

    Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство».

    Полтавські ЗМІ також повідомляють, що Петренко раніше був у відділку поліції. Його нерідко бачили нетверезим останнім часом, на нього скаржилась дружина щодо сімейного насилля.

    В той день, коли сталася трагедія, нібито сталась чергова сварка удома. Чоловік вихопив рушницю, вискочив із нею і застрелився.

    В обласній поліції повідомили, що було кілька епізодів щодо домашнього насилля, вчиненого депутатом.

    «Одна справа досі на розгляді, інша дійшла до суду, але її закрили за не значимістю», – сказала речниця обласної поліції Поліна Ларіна

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