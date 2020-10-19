В автобусах Варшави показуватимуть відеоролики про привабливу Україну



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Відеоролики про Україну - це – виконання місії публічної дипломатії та презентація полякам туристичної привабливості України, - продюсер

З 19 жовтня на 400 екранах у 170 автобусах з’являться 30-секундні відеоролики про Україну з польськими субтитрами

У громадському транспорті Варшави з понеділка, 19 жовтня, показуватимуть короткі відеоролики про цікаві місця України. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що угоду про демонстрацію відеороликів підписано між медіапроєктом Ukraїner та польською компанією AMS S.A., що cтворює та надає відеоконтент для трансляції у громадському транспорті.

Продюсер медіапроєкту Ukraїner Наталія Панченко розповіла, що з 19 жовтня на 400 екранах у 170 автобусах з’являться 30-секундні відеоролики про Україну з польськими субтитрами.

«Угоду підписано на невизначений термін. Відео про Україну в автобусах Варшави демонструватиметься щогодини. Це будуть фільми про Україну, про цікаві місця, про цікавих людей, якісь географічні цікавинки. Для нас це – виконання місії публічної дипломатії та презентація полякам туристичної привабливості України», – зазначила Панченко.

Продюсер медіапроєкту Ukraїner повідомила, що спочатку в автобусах транслюватимуться п’ять роликів про Україну, а потім вони оновлюватимуться щоквартально.