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    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)

    • Розсилка
    Нові трамваї PESA, в одному з яких проїхався мер, сьогодні ще проходять тестування - Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Нові трамваї PESA, в одному з яких проїхався мер, сьогодні ще проходять тестування
    Фото: пресслужба мера Києва

    Нови трамваї з'являться на лівому березі Києва

    Мер Києва Віталій Кличко презентував два нових трамваї PESA, що від завтра курсуватимуть на маршруті №28 на лівому березі – від станції метро «Лісова» до вулиці Милославської.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Спеціалісти КП «Київпастранс» відремонтували колії на маршруті 28-го трамваю від станції метро «Лісова» до вулиці Милославської. Тепер цими коліями можуть рухатися і нові сучасні трамваї. Зокрема, на маршрут уже завтра вийдуть два нових трамваї PESA, – повідомив мер. – Оскільки Борщагівська лінія швидкісного трамвая укомплектована новим рухомим складу в достатньому обсязі, тепер є можливість направити нові трамваї і на лівий берег. Тому два трамваї PESA вирішили спрямувати сюди, на 28-й маршрут. Вагони сучасні й комфортні - з низькою підлогою, відповідають всім вимогам інклюзивності».

    Нові трамваї, в одному з яких проїхався мер, сьогодні ще проходять тестування, а вже завтра, 17 жовтня, вийдуть на маршрут.

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    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)
    Кличко проїхався в новому трамваї на Троєщині (фото)

    Сьогодні на лівому березі експлуатують рухомий склад, якому понад 30 років, і 80% його потребує оновлення.

    Поставка нових трамваїв PESA – перший крок до подальшого оновлення рухомого складу лівобережного трамвая. 

    Загалом сьогодні лівобережна трамвайна мережа налічує 10 маршрутів, на яких щодня курсують 122 трамваї. 

    «Варто зазначити, що за останніх 5 років КП «Київпастранс» отримало 49 нових трамваїв марки PESA, а також - 10 трамваїв Електрон та 6 Татра-Юг», - нагадав Кличко.

    Київ громадський транспорт Київпастранс
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