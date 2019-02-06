В Азовському морі пройшли навчання з відбиття ворожої атаки



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Фото: dpsu.gov.ua

Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри

Підрозділи Морської охорони Держприкордонслужби продовжують здійснювати моніторинг надводної обстановки, контроль за додержанням суднами всіх типів та прапорів режиму плавання у територіальному морі України, її прилеглій та виключній (морській) економічній зоні, проводять заходи у взаємодії з іншими прикордонними підрозділами із контролю прикордонного режиму та збереженням природних ресурсів на внутрішніх водоймах у прикордонні. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, на річці Дністер спільним прикордонним нарядом за участі морських прикордонників затримано троє чоловіків, які на човні, використовуючи заборонені знаряддя лову в браконьєрський спосіб здійснювали вилов риби. На момент затримання улов складав понад 120 кг. У взаємодії із Держрибнаглядом живу рибу було випущено у водойму, а нанесену шкоду державі фахівці оцінили в суму майже 14 тис. грн.

Фото: dpsu.gov.ua

Крім того, в Маріуполі бійці спеціального підрозділу «Дозор-М» в рамках професійної підготовки відпрацьовували вправи із парного занурення та надання екстреної допомоги аварійному водолазу.

Фото: dpsu.gov.ua

Щотижня, окрім бойових чергувань, моряки-прикордонники тренуються в залах, на полігонах, в басейні, для того, щоб бути напоготові будь-якої миті виконати поставлену задачу. Чи то перевірка корабельно-катерного складу та гідроспоруд стоянки на предмет імовірної протиправної діяльності диверсійних елементів, чи то перевірка підводної частини суден закордонного прямування на предмет виявлення облаштувань схованок чи використання конструктивних особливостей суден для переправки контрабанди, зброї, наркотиків тощо.

Раніше повідомлялося, що ситуація на прикордонних районах України і Білорусі погіршилася у зв'язку з військовими навчаннями, які проводить білоруська сторона спільно з РФ.