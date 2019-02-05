Порошенко пообіцяв віддати наказ не пускати спостерігачів від РФ в Україну



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Україна не приймає заявки від російських спостерігачів на вибори президента-2019

Порошенко «гарантує, що наказ верховного головнокомандувача буде виконаний»

Президент України Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від Росії на вибори президента 2019 року.

Про це Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок ввечері.

«Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити (спостерігачів від Росії - ред). І гарантую вам і українському народу, що наказ верховного головнокомандувача буде виконаний», - сказав він в ефірі телеканалу ICTV у понеділок.

Як відомо, Київ офіційно повідомив ОБСЄ, що спостерігачів з РФ не реєструватимуть.

Раніше в МЗС Росії заявили, що РФ планує направити своїх спостерігачів на вибори до України, проте нібито побоюється провокацій. Також глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що ОБСЄ запросила наглядачів від Росії на вибори в Україні.

9 січня голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Міністерство закордонних справ України не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента-2019.

Також повідомлялося, що під час виборів президента в Україні працюватимуть 850 спостерігачів ОБСЄ.