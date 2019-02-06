Ситуація в прикордонних районах Білорусі погіршилася − Держприкордонслужба України



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Погіршення ситуації пов'язане із військовими навчаннями, які проводить білоруська сторона спільно з Росією

Представники спецслужб Росії на території Білорусі почуваються доволі вільно, що може бути небезпечно для громадян України, заявив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян в ефірі 5 каналу.

Слободян пояснив, що ситуація на прикордонних районах України і Білорусі погіршилася у зв'язку з військовими навчаннями, які проводить білоруська сторона спільно з РФ.

«Після масштабних навчань, які проводили Білорусь і РФ, дійсно, ситуація в прикордонних районах дещо погіршилася. По-перше, найімовірніше, не всі Збройні сили РФ залишили територію Білорусі. По-друге, представники спецслужб РФ на території Білорусі почуваються доволі вільно. Тому будь-який громадянин, який перебуває на контролі у РФ і перетинає кордон до Білорусі, має розуміти, що росіяни бачать це і він може бути затриманий на кордоні», - наголосив Слободян.

Він зазначив, що всі командувачі в Білорусі безпосередньо підпорядковуються Генштабу РФ, а не своєму президентові Олександру Лукашенку.

Напередодні повідомлялось, що влада Білорусі збільшила штат прикордонників у країні. Такі заходи прийняли при затвердженні рішення по охороні держкордону органами прикордонної служби в 2019 році.

Джерело: Цензор.НЕТ