Влада Білорусі збільшила кількість прикордонників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vidomosti-ua.com

За словами Олександра Лукашенка, збільшення штату прикордонників пов'язане з незаконною міграцією, наркотрафіком та контрабандою (особливо зброї)

Влада Білорусі збільшила штат прикордонників в країні. Такі заходи прийняли при затвердженні рішення по охороні держкордону органами прикордонної служби в 2019 році. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«З урахуванням зростання негативних факторів, пов'язаних з незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою (особливо зброї), перед Держприкордонкомітетом поставлена задача збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека - найважливіший фактор», - заявив президент Білорусі.

У зв'язку з цим Лукашенко зажадав вжити вичерпних заходів щодо збільшення та створенні нових підрозділів по захисту кордону.

«Особливо про що ми з вами домовлялися - відродження або посилення маневрених груп. Це ті групи, які знаходяться завжди в резерві керівників прикордонних загонів і в лічені хвилини висуваються на напрямки ймовірного руху противника, якщо там загострення ситуації», - підкреслив Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив про погрози суверенітету Білорусі зі Сходу і Заходу.

Джерело: УНН