У «Батьківщині» нагадали про мораторій, підписаний лідерами парламентських фракцій



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За словами Сергія Соболєва, першочергове завдання для Верховної Ради – ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення ціни на газ

«Постанову про мораторій щодо підвищення ціни на газ підписали лідери шести фракцій і груп», - Соболєв

«Батьківщина» вимагає від парламенту розглянути постанову про мораторій на подальше підвищення ціни на газ та продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це заявив із парламентської трибуни заступник голови фракції Сергій Соболєв.

За словами Соболєва, першочергове завдання для Верховної Ради – ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення ціни на газ (№9198), що підписали лідери 6 фракцій і груп.

«Уже минає термін, коли профільні комітети мали розглянути подання лідерів груп і фракцій щодо перегляду тарифів на газ, а також комунальних платежів. Відзавтра у нас є всі підстави розпочати розгляд цього питання під час внесення його до порядку денного», – сказав політик.

Він наголосив, що «Батьківщина» підтримує позицію тих фракцій, що вважають це першочерговим питанням розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Також для політичної сили Юлії Тимошенко принциповим є продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. «Для ухвалення відповідного рішення у парламенту залишилося лише 2 сесійні тижні», - додав Сергій Соболєв.

«Фактично у нас є обмеження, що встановлене відсутністю профільного закону. Але це обмеження дає можливість тим, хто нечесний на руку, через різноманітні угоди фактично з 1 січня розпочати процес відбирання земель сільгосппризначення у тих, хто безпосередньо є їх власниками. І далі робити перепродаж цих земельних ділянок», – пояснив парламентарій.

Саме тому «Батьківщина» звернулася до спікера Андрія Парубія і керівників всіх депутатських фракцій та груп із проханням терміново розглянути подовження мораторію на продаж землі та ухвалити остаточне рішення, що б не дозволило маніпулювати землями сільгосппризначення.