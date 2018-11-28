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    Під час воєнного стану «Батьківщина» слідкуватиме за президентом

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    <span>Народний депутат Сергій Власенко</span> - Під час воєнного стану «Батьківщина» слідкуватиме за президентом
    Народний депутат Сергій Власенко

    «Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану», - заявив нардеп

    Політсила «Батьківщина» стежитиме, щоб президент використовував воєнний стан для зміцнення обороноздатності і не допускав «надмірного й необґрунтованого» порушення прав людей та обмеження їхніх свобод.

    Про це заявив заступник голови партії, народний депутат Сергій Власенко в ефірі телеканалу «UA: Перший».

    «Партія буде моніторити і доповідати суспільству, що саме президент зробив для відсічі збройної агресії, маючи такий інструмент як воєнний стан у десяти областях країни», – зауважив парламентар.

    Власенко наголосив, що політична сила Тимошенко також «буде невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей, яке виходитиме за межі необхідних заходів у цих областях».

    «Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану, бо скальпель в руках хірурга – це ще не результат операції», – додав народний депутат.

    Нардеп також заявив, що 26 листопада Петро Порошенко «прийшов до парламенту з указом, який міг втягнути Україну в диктатуру».

    «Тому Верховна Рада і намагалася захистити демократичні засади української держави. Всі три години, коли тривали перемовини з лідерами фракцій, Юлія Тимошенко говорила про одне: статтю 3 президентського указу, де були перераховані обмеження прав людей», – звернув увагу представник «Батьківщини».

     

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