«Батьківщина» одностайно підтримала введення воєнного стану в 10 областях України

Фракція «Батьківщина» одностайно підтримала Закон про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338).

«Сьогодні ми були за крок до узурпації влади та встановлення нової диктатури. Спільними діями у парламенті нам вдалося відстояти демократію, при цьому забезпечивши військових необхідними інструментами для захисту нашої країни», – написала на своїй сторінці у Фейсбук Юлія Тимошенко.

За словами голови партії в процесі обговорення вона попередила, що її команда готова голосувати за воєнний стан, але не готова підтримати руйнацію прав і свобод українців під цим прикриттям.

«Президент публічно заявив з трибуни Верховної Ради, що обмеження прав і свобод громадян він застосує тільки у випадку наземної російської воєнної агресії. Дай Боже, цього ніколи не станеться. І всі наші полонені повернуться додому», – зазначила політик.

Також депутати від «Батьківщини» проголосували за призначення президентських виборів на передбачену Конституцією дату та підтримали звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій у зв’язку із черговим актом агресії РФ проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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