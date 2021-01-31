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    В центрі російської столиці чоловік спробував вчинити самоспалення

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    Правоохоронці не пускають сторонніх до місця пригоди - В центрі російської столиці чоловік спробував вчинити самоспалення
    Правоохоронці не пускають сторонніх до місця пригоди
    Фото: vesma.today

    Потерпілого госпіталізували з серйозними опіками

    Спробу самоспалення намагався вчинити невідомий чоловік поблизу станції метро «Тверська» у центрі Москви. Фото інциденту публікують користувачі соціальних мереж.

    За даними УНН, чоловік «облився бензином і підпалив себе».

    Telegram-канал «Протести в світі» пише, що правоохоронці не підпускають нікого до місця інциденту.

    На даний момент немає достовірних даних про те, чи пов'язаний інцидент з протестною акцією, що проходить в центрі Москви.

    «МБХ медіа» повідомляє, що очевидці що не чули, щоб чоловік вигукував якісь гасла. Відразу після того, як він підпалив себе, до нього підбігла поліція і почала його гасити.

    За версією сайту «Весьма», чоловік раніше боровся з шахраями, які обдурили його і відібрали у нього квартиру. Він має опіки 60% шкіри.

    У Росії другий тиждень поспіль проходять масові акції протесту в підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого заарештували 17 січня.

    Станом на 14:10, згідно з підрахунками ОВД-Инфо, кількість затриманих на мітингах в Росії перевищила 2000 осіб.

    Повідомляється, що серед затриманих перебуває і дружина Олексія Навального.

    Теги: Росія протест Олексій Навальний самогубство
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