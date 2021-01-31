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    Серед затриманих у Москві – дружина Олексія Навального

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    Перед арештом Навальна помістила фото, зроблене поблизу СІЗО &laquo;Матроська тиша&raquo; - Серед затриманих у Москві – дружина Олексія Навального
    Перед арештом Навальна помістила фото, зроблене поблизу СІЗО «Матроська тиша»
    Фото: Instagram/yulia_navalnaya

    Юлію Навальну схопили поблизу СІЗО, де перебуває її чоловік

    В центрі Москви правоохоронцями затримано дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію. Її перепроваджено до автозаку.

    Як повідомляє телеканал «Дождь», перед затриманням Юлія Навальна опублікувала в Instagram фото з московського району Сокольники – неподалік від цього місця знаходиться СІЗО «Матроська тиша», де сидить затриманий на 30 діб Навальний.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

    Несанкціоновані акції на підтримку Навального також відбулися 23 січня в багатьох містах країни, зокрема в Москві. За даними уповноваженого з прав людини в столиці Тетяни Потяєвої, було затримано понад 1000 осіб. Більше ніж чверть із них дістали штрафи і адміністративні арешти.

    Серед затриманих 23 січня також була Юлія Навальна, яку втім у той же день відпустили.

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    Теги: Путін СІЗО Олексій Навальний чоловік дружина Instagram дождь
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