Серед затриманих у Москві – дружина Олексія Навального

Юлію Навальну схопили поблизу СІЗО, де перебуває її чоловік

В центрі Москви правоохоронцями затримано дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію. Її перепроваджено до автозаку.

Як повідомляє телеканал «Дождь», перед затриманням Юлія Навальна опублікувала в Instagram фото з московського району Сокольники – неподалік від цього місця знаходиться СІЗО «Матроська тиша», де сидить затриманий на 30 діб Навальний.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

Несанкціоновані акції на підтримку Навального також відбулися 23 січня в багатьох містах країни, зокрема в Москві. За даними уповноваженого з прав людини в столиці Тетяни Потяєвої, було затримано понад 1000 осіб. Більше ніж чверть із них дістали штрафи і адміністративні арешти.

Серед затриманих 23 січня також була Юлія Навальна, яку втім у той же день відпустили.