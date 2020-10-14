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    Суспільство

    Помер ветеран ООС Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані

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    В Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко&nbsp;вчинив акт самоспалення - Помер ветеран ООС Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані
    В Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко вчинив акт самоспалення

    14 жовтня 2020 о 8:45 зупинилось серце ветерана російсько-української війни

    Помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.

    Про це в середу, 14 жовтня, повідомила його дочка Юлія Микитенко на своїй сторінці в Facebook.

    «14.10.2020 о 8:45 зупинилось сердце Батька, Брата, Чоловіка, Побратима, який віддав своє життя за свободу, вільну та самостійну Україну, одним словом Героя України – Микитенка Миколая», – повідомили в соцмережі.

    Нагадаємо, що в Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко вчинив акт самоспалення. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.

    «Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме – з розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росії. Він був абсолютно в тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалася молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані», – розповіла дочка Микитенко Юлія.

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