В Чернігівській області сільського голову піймали на хабарі

Чиновник вимагав 100 тисяч гривень з місцевого директора фермерського підприємства

На Чернігівщині сільський голова «попросив» у винагороду 100 тисяч гривень за невтручання у господарську діяльність фермера.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

5 лютого поліція затримала на одержані 100 тисяч гривень хабаря голову однієї із сільрад на Чернігівщині (нині – Ніжинський укрупнений район).

Чиновника підозрюють в отриманні 50 тисяч гривень та 1800 доларів США (тобто 100 тисяч гривень) від директора фермерського господарства. Натомість обіцяв не підвищувати орендну плату за земельні ділянки, що їх орендує господарство.

Затримали сільського голову у приміщенні сільської ради.

Як повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела, затриманий – голова Вертіївської громади Федір Лозян, йому 47 років. Згідно з даними сайту chesno.org, безпартійний, самовисуванець. Голова правління благодійного фонду «Підтримки та розвитку місцевих громад». Судимості раніше не мав.

Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна (ч.3, ст. 368 КК України).

Раніше, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника військового комісара. Військовий брав хабарі за те, що допомагав «відмазатися» від служби в армії.