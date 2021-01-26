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    «Відмазував» від армії: заступник військового комісара постане перед судом

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    Заступник військового комісара вимагав від громадянина $2 тис. за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби - «Відмазував» від армії: заступник військового комісара постане перед судом
    Заступник військового комісара вимагав від громадянина $2 тис. за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби
    Фото: Київська міська прокуратура

    У Києві судутимуть заступника військового комісара одного зі столичних комісаріатів

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника військового комісара – начальника мобілізаційного відділення одного зі столичних комісаріатів та посередника, викритих у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні коштами шляхом обману (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець разом із посередником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди у розмірі $2 тис. за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби. При цьому вирішення цього питання не входило у повноваження вказаного посадовця.

    9 липня 2020 року у ході контролю за вчиненням злочину заступника військового комісара та посередника затримали під час передачі вказаних грошових коштів.

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    «Відмазував» від армії: заступник військового комісара постане перед судом
    «Відмазував» від армії: заступник військового комісара постане перед судом

    Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося працівниками теруправління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар призов до армії
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