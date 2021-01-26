«Відмазував» від армії: заступник військового комісара постане перед судом

Заступник військового комісара вимагав від громадянина $2 тис. за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби

У Києві судутимуть заступника військового комісара одного зі столичних комісаріатів

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника військового комісара – начальника мобілізаційного відділення одного зі столичних комісаріатів та посередника, викритих у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні коштами шляхом обману (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець разом із посередником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди у розмірі $2 тис. за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби. При цьому вирішення цього питання не входило у повноваження вказаного посадовця.

9 липня 2020 року у ході контролю за вчиненням злочину заступника військового комісара та посередника затримали під час передачі вказаних грошових коштів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося працівниками теруправління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.