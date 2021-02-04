У Києві судитимуть двох посадовців за хабарі при видачі посвідчень судноводіїв

Під час спецоперації були вилучені речові докази

Посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України організували схему одержання хабарів за здачу іспитів судноводіїв

Київська місцева прокуратура № 9 скерувала до суду обвинувальний акти відносно службової особи Державної служби морського та річкового транспорту України, а також посередника за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучивши до протиправної діяльності представника приватної компаній, що здійснює діяльність із навчання судноводіїв маломірних суден, організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія.

Згідно з розподілом ролей, працівник школи під час здійснення набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що успішна здача іспитів можлива лише при наданні неправомірної вигоди на адресу службових осіб Державної служби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати неправомірну вигоду іспит скласти буде неможливо.

У ході спільної спецоперації прокуратури, поліції та СБУ було викрито представника школи та старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації, задіяних у корупційній схемі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду Києва.