В Одесі судитимуть чиновника Міністерства оборони за привласнення коштів

Під час звільнення з підприємства, чиновник не повернув раніше отримані кошти

Він спричинив майнову шкоду державному підприємству на суму понад 340 тис. гривень

Першого заступника директора держпідприємства Міноборони України судитимуть за привласнення понад 340 тисячі гривень бюджетних коштів

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України до суду направлено обвинувальний акт стосовно першого заступника директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України, що розташоване в м. Одесі, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, вказаний посадовець, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, упродовж серпня-вересня 2016 року отримав з каси підприємства під звіт грошові кошти для закупівлі будівельних матеріалів, автомобільних запчастин та інших потреб підприємства.

Однак, у грудні 2016 року, під час звільнення з підприємства, він не повернув раніше отримані кошти, які не використав за цільовим призначенням, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству Міністерства оборони України на загальну суму понад 340 тис. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть групу молодих людей за розбої і грабежі.