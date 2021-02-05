У Києві на хабарі затримано державного виконавця (фото)

Викрито хабарника у столичному підрозділі Державної виконавчої служби

У столиці правоохоронці затримали старшого державного виконавця одного із районних відділів державної виконавчої служби у Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, державний виконавець вимагав у громадянина грошові кошти за сприяння у закритті виконавчого провадження.

Свої послуги він оцінив у $1 тис.

4 лютого 2021 року державного виконавця затримано у робочому кабінеті «на гарячому» після одержання ним неправомірної вигоди.

Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області.