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    У Києві на хабарі затримано державного виконавця (фото)

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    Посадовець вимагав від громадянина&nbsp;$1 тис.&nbsp; - У Києві на хабарі затримано державного виконавця (фото)
    Посадовець вимагав від громадянина $1 тис. 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Викрито хабарника у столичному підрозділі Державної виконавчої служби

    У столиці правоохоронці затримали старшого державного виконавця одного із районних відділів державної виконавчої служби у Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, державний виконавець вимагав у громадянина грошові кошти за сприяння у закритті виконавчого провадження.

    Свої послуги він оцінив у $1 тис.

    4 лютого 2021 року державного виконавця затримано у робочому кабінеті «на гарячому» після одержання ним неправомірної вигоди.

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    У Києві на хабарі затримано державного виконавця (фото)
    У Києві на хабарі затримано державного виконавця (фото)

    Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар Міністерство юстиції
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