В Чернігові суд покарав хулігана за осквернення стели Героїв Небесної Сотні



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Чоловік має відпрацювати 50 годин громадських робіт

Деснянський районний суд Чернігова призначив покарання у вигляді 50 годин громадських робіт чоловіку, який 15 липня кидав пляшки в стелу Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

«На правопорушника складено протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство», - заявили в поліції.

Зазначається, що згідно із законом, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20 процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

«Зрештою суд прийняв рішення, що чоловік має відпрацювати 50 годин громадських робіт, а також сплатити судовий збір у розмірі 352 гривні», - повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові на вулиці до стовпа прив'язали чоловіка, прикріпивши йому до грудей табличку з написом «Я ватник». За словами активістів, прив'язаний нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні, а також «педофіл і сидів у в'язниці».

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо людей, які прив’язали чоловіка до стовпа у Чернігові.