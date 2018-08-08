В Чернігові згоріла маршрутка, яка їхала з пасажирами



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Фото: Управління ДСНС України у Чернігівській області

Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим

В Чернігові під час руху загорілася маршрутка, в салоні якої перебували близько 20 пасажирів.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Інцидент стався вранці 8 серпня на вул. 1-го Травня у маршрутці №12.

Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус та відчинив двері для пасажирів. Після цього він намагався погасити пожежу за допомогою трьох вогнегасників.

За викликом на місце події прибуло два відділення 1-ї та 3-ї Державних пожежно-рятувальних частин. «На цей час полум’ям майже повністю був охоплений автобус», - заявили в ДСНС.

Об 11:31 пожежу локалізували, об 11:46 остаточно ліквідували. Вогнем знищено внутрішнє облицювання та електромережу автобуса.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у Львові на вулиці Тарнавського зіткнулись маршрутка та легковик, у результаті чого постраждало троє людей.