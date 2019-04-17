В Чилі розбився літак, шестеро людей загинули



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Під час аварії стався вибух авіаційного палива, від якого загорілись дві будівлі

Літак, що розбився, належав приватній авіакомпанії, що спеціалізується на комерційних маршрутах

Щонайменше шестеро людей загинули і два житлових будинки загорілися в результаті аварії легкомоторного літака в околицях Пуерто-Монта на півдні Чилі.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Літак, що розбився, належав приватній авіакомпанії, що спеціалізується на комерційних маршрутах. Під час аварії стався вибух авіаційного палива, від якого загорілись дві будівлі.

Чиновник адміністрації чилійської адміністративної області Лос-Лагос заявив, що підтверджена загибель шести людей, в тому числі одного пілота і п’яти пасажирів.

ÚLTIMO MINUTO Un avión ligero cayó la mañana de este martes sobre una casa en las cercanías del aeródromo la Paloma, en la ciudad de Puerto Montt.



La aeronave tras caer se incendió, consumiendo las llamas a la vivienda afectada y a otra aledaña. https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/OB5awWXFoq — 24 Horas (@24HorasTVN) 16 апреля 2019 г.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Джерело: УНН