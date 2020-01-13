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    В Еквадорі сталось виверження вулкана (відео)

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    В Еквадорі сталось виверження вулкана (відео)

    Ла-Кумбре знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів

    В Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре. Про це повідомляють еквадорські ЗМІ.

    Вулкан Ла-Кумбре почав вулканічну активність сьогодні близько 18:15 (01:15 понеділка за київським часом).

    Ла-Кумбре знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів. Його висота становить майже 1,5 тис. метрів.

    Нагадаємо, кількість загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії зросла до 18 осіб. Виверження вулкана у Новій Зеландії сталось вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

    Крім того, 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

    Джерело: РБК-Україна

    вулкан поліція Еквадор
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