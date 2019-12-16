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    Вчені заявили про розкриття таємниці кам'яних ідолів острова Пасхи

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    Дослідники вивчили два моаї, які знаходяться в каменоломнях вулкану Рано-Рараку в центральній частині острова - Вчені заявили про розкриття таємниці кам'яних ідолів острова Пасхи
    Дослідники вивчили два моаї, які знаходяться в каменоломнях вулкану Рано-Рараку в центральній частині острова
    Фото: Easter Island Statue Project

    Археологи висунули теорію, яка пояснює, навіщо на острові Пасхи були встановлені кам'яні статуї

    Міжнародна група археологів із США, Нової Зеландії та Чилі вирішила загадку моаї - кам'яних ідолів на острові Пасхи (Рапануі). Згідно з висновками вчених, статуї, як вірили рапануйці, зберігали родючість земель. Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

    Дослідники вивчили два моаї, які знаходяться в каменоломнях вулкану Рано-Рараку в центральній частині острова. Рано-Рараку є джерелом матеріалу для 95% кам'яних статуй (всього їх понад тисяча), а також служив родючим сільськогосподарським центром. Аналіз зразків ґрунтів показав, що в цьому районі Рапануі вирощували банани, колоказію і батат.

    За словами вчених, ґрунти в Рано-Рараку, ймовірно, були найбільш родючими на острові. У поєднанні з джерелом прісної води роботи в каменоломні самі по собі могли підвищити якість ґрунту і поліпшити виробництво продуктів харчування. Ґрунт в кар'єрі багатий на глину, яка сформувалася в результаті вивітрювання вулканічної породи лапіллі.

    Виявлені в каменоломні моаї не були призначені для транспортування і повинні були залишитися там. Дослідники вважають, що кам'яні статуї «охороняли» священну природу кар'єру і сприяли виробництву сільськогосподарської їжі.

    історія вулкан аграрії археологія
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