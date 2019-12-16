Вчені заявили про розкриття таємниці кам'яних ідолів острова Пасхи
Археологи висунули теорію, яка пояснює, навіщо на острові Пасхи були встановлені кам'яні статуї
Міжнародна група археологів із США, Нової Зеландії та Чилі вирішила загадку моаї - кам'яних ідолів на острові Пасхи (Рапануі). Згідно з висновками вчених, статуї, як вірили рапануйці, зберігали родючість земель. Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.
Дослідники вивчили два моаї, які знаходяться в каменоломнях вулкану Рано-Рараку в центральній частині острова. Рано-Рараку є джерелом матеріалу для 95% кам'яних статуй (всього їх понад тисяча), а також служив родючим сільськогосподарським центром. Аналіз зразків ґрунтів показав, що в цьому районі Рапануі вирощували банани, колоказію і батат.
За словами вчених, ґрунти в Рано-Рараку, ймовірно, були найбільш родючими на острові. У поєднанні з джерелом прісної води роботи в каменоломні самі по собі могли підвищити якість ґрунту і поліпшити виробництво продуктів харчування. Ґрунт в кар'єрі багатий на глину, яка сформувалася в результаті вивітрювання вулканічної породи лапіллі.
Виявлені в каменоломні моаї не були призначені для транспортування і повинні були залишитися там. Дослідники вважають, що кам'яні статуї «охороняли» священну природу кар'єру і сприяли виробництву сільськогосподарської їжі.