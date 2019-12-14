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    У світі

    Кількість жертв виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до 15

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    Виверження вулкана почалося на острові Уайт-Айленд&nbsp;9 грудня - Кількість жертв виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до 15
    Виверження вулкана почалося на острові Уайт-Айленд 9 грудня

    Поліція вважає, що жертв може стати більше, оскільки деякі постраждалі досі перебувають у лікарнях

    Ще один із постраждалих від виверження вулкана на острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії помер у лікарні. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 15 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Місцева поліція вважає, що жертв може стати більше, оскільки деякі постраждалі досі перебувають у лікарнях Нової Зеландії та Австралії з серйозними опіками. Правоохоронці вважають, що загалом кількість жертв складатиме 16.

    У понеділок, 16 грудня, о 14:11 за місцевим часом — рівно за тиждень після виверження вулкана на Вайт-Айленді — в Новій Зеландії відбудеться хвилина мовчання за загиблими.

    Виверження вулкана почалося на острові Уайт-Айленд, розташованому в затоці Пленті, в 270 км на південь від Окленда, в понеділок, 9 грудня, 14:11 за місцевим часом.

    У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей, доля восьми з них залишалася невідомою

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