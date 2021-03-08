В Екваторіальній Гвінеї сталася серія вибухів: є загиблі та 500 поранених

У МОЗ Екваторіальної Гвінеї закликали громадян здавати кров для постраждалих

Вибухи стали наслідком халатності, пов'язаної з використанням динаміту у військовій казармі

На військовій базі в місті Бата в Екваторіальній Гвінеї сталася серія вибухів – загинули щонайменше 15 людей, близько 500 поранено.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема заявив, що серія вибухів стала наслідком халатності, пов'язаної з використанням динаміту у військовій казармі.

Видання Associated Press уточнює, що є деякі розбіжності в даних щодо кількості загиблих: TVGE повідомляє про 20 загиблих, сіністерства охорони здоров’я країни – про 17, а в заяві президента згадується 15.

У МОЗ Екваторіальної Гвінеї закликали громадян здавати кров для постраждалих і попросили медиків-добровольців звертатися до обласної лікарні Бата.

Нагадаємо, 5 березня терористичне угруповання «Аль-Шабаб» підірвало автівку біля одного з ресторанів у столиці Сомалі Могадішо. Внаслідок вибуху щонайменше 20 людей загинули, ще приблизно 30 отримали поранення.