Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 20 загиблих та 30 поранених

Прессекретар поліції Могадішо звинуватив у нападі угруповання «Аль-Шабаб», яке пов'язано з «Аль-Каїдою» і часто тероризує місто

Терористи підірвали біля ресторану автівку, заповнену вибуховою речовиною

Терористичне угруповання «Аль-Шабаб» підірвало автівку біля одного з ресторанів у столиці Сомалі Могадішо. Внаслідок вибуху щонайменше 20 людей загинули, ще приблизно 30 отримали поранення.

Про це пише Al Jazeera.

Потужний вибух стався у п'ятницю, 5 березня, близько 20:00 за місцевим часом біля ресторану Luul Yemeni. Зауважимо, що цей ресторан уже ставав місцем терористичної атаки в серпні 2020 року.

Біля воріт закладу терористи підірвали автівку, заповнену вибуховою речовиною. Потужний вибух спричинив руйнування кількох будівель та ділових центрів у районі, щонайменше одна споруда була повністю знищена. Свідки зазначали, що вибух супроводжувався стріляниною.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше 20 людей та ще близько 30 отримали поранення. Співробітник служби безпеки Мохамед Осман заявив, що в районі вибуху досі триває операція з порятунку людей, а надзвичайники уточнюють кількість жертв.

Прессекретар поліції Могадішо Садік Алі Адан звинуватив у нападі угруповання «Аль-Шабаб», яке пов'язано з «Аль-Каїдою» і часто тероризує місто. Згодом терористична група розмітила на своїх ресурсах офіційну заяву, де взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, 31 січня в столиці Сомалі, Моґадішо, стався потужний вибух, який організував терорист-смертник. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб.

Потужний вибух спричинив руйнування кількох будівель та ділових центрів у районі, щонайменше одна споруда була повністю знищена