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    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 100 порушень режиму тиші на Донбасі

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    Впродовж доби, 5 березня, місією ОБСЄ зафіксовано на Донбасі 51 вибух - Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 100 порушень режиму тиші на Донбасі
    Впродовж доби, 5 березня, місією ОБСЄ зафіксовано на Донбасі 51 вибух

    Більшість порушень сталася на Донеччині

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ впродовж доби, 5 березня, зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області місія зафіксувала 59 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів (27 вибухів невизначеного походження і два розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися в районах на північ від Широкіно. За попередній звітний період зафіксовано 11 порушень.

    У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 26 вибухів невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах до північно-заходу від Кадіївки (колишній Стаханов) і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період зафіксовано 36 порушень.

    Як відомо, у п'ятницю в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

    Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.

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    Теги: вибух ОБСЄ Донбас Операція Об’єднаних сил
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