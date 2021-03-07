Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 100 порушень режиму тиші на Донбасі

Більшість порушень сталася на Донеччині

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ впродовж доби, 5 березня, зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області місія зафіксувала 59 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів (27 вибухів невизначеного походження і два розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися в районах на північ від Широкіно. За попередній звітний період зафіксовано 11 порушень.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 26 вибухів невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах до північно-заходу від Кадіївки (колишній Стаханов) і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період зафіксовано 36 порушень.

Як відомо, у п'ятницю в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.