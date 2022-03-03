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    В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста, аби зробити фото на тлі ЗАЕС

    Котін наголосив, що атомні об&rsquo;єкти &ndash; це не іграшки - В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста, аби зробити фото на тлі ЗАЕС
    Котін наголосив, що атомні об’єкти – це не іграшки
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар

    Російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта. Про це розповів у відеокоментарі голова НАЕК Енергоатом Петро Котін.

    «На сьогодні ситуація така, що російські загарбники там, в цьому місті, виходили з намаганням провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що у них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар і майданчик Запорізької атомної станції, навіть говорять про те, що їм достатньо тільки увійти в місто, сфотографуватись на фоні Запорізької атомної станції і відправити відповідний звіт своєму керівництву російської армії, міністерству для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну станцію. Після чого вони начебто покинуть наші об’єкти», – сказав Котін.

    Котін звернув увагу на те, що атомні об’єкти – це не іграшки. А дії агресора – це порушення відповідних конвенцій про атомну безпеку, і всіх домовленостей які були раніше досягнуті на рівні МАГАТЄ, ООН.

    Голова НАЕК зазначив: «Ми сподіваємось, за всією безглуздістю, яка стоїть за цією агресією, здорового глузду у загарбників вистачить, щоб не випускати важкі ракети в напрямку атомної станції».

    Він повідомив, що звернувся до МАГАТЄ з проханням встановити 30-кілометрову зону контролю біля всіх атомних об’єктів України.

    Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС.

    Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.

    Теги: Запоріжжя окупанти війна Україна
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    В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста, аби зробити фото на тлі ЗАЕС