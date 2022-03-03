В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста, аби зробити фото на тлі ЗАЕС

Окупанти намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар

Російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта. Про це розповів у відеокоментарі голова НАЕК Енергоатом Петро Котін.

«На сьогодні ситуація така, що російські загарбники там, в цьому місті, виходили з намаганням провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що у них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар і майданчик Запорізької атомної станції, навіть говорять про те, що їм достатньо тільки увійти в місто, сфотографуватись на фоні Запорізької атомної станції і відправити відповідний звіт своєму керівництву російської армії, міністерству для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну станцію. Після чого вони начебто покинуть наші об’єкти», – сказав Котін.

Котін звернув увагу на те, що атомні об’єкти – це не іграшки. А дії агресора – це порушення відповідних конвенцій про атомну безпеку, і всіх домовленостей які були раніше досягнуті на рівні МАГАТЄ, ООН.

Голова НАЕК зазначив: «Ми сподіваємось, за всією безглуздістю, яка стоїть за цією агресією, здорового глузду у загарбників вистачить, щоб не випускати важкі ракети в напрямку атомної станції».

Він повідомив, що звернувся до МАГАТЄ з проханням встановити 30-кілометрову зону контролю біля всіх атомних об’єктів України.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС.

Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.