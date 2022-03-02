Окупанти прямують до Енергодару. У місті оголошено тривогу (фото, відео)

Кремлівські війська вже декілька разів намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.

Російські окупаційні війська прямують до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. В місті оголосили тривогу. Про це повідомив мер Дмитро Орлов.

Зазначається, що зранку 2 березня до Енергодару підійшли російські загарбники. Вони вже декілька разів намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.

«Увага!!! Прямо зараз ворог знову під’їхав до Енергодару. Звертаємося до всіх - оперативно підходьте на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!» – закликав мер.

Співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоби не пропустити армію РФ, розповів представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз.

«Через божевілля Путіна Європа знову на межі ядерної катастрофи! На фото вхід до Енергодар, столиці енергетиків України. Місто, яке має найбільшу атомну електростанцію в Європі, готується до боротьби з окупантами. АЕС захищають герої Національної гвардії України. Вони не здадуться! Буде бійка. Снаряди прокладуть біля АЕС. Пробити бетонну оболонку реактора вони не зможуть, але точно пошкодять трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки АЕС. Аварія може статися як на Чорнобильській АЕС або АЕС Фукушіма. Російські генерали – змініть свою думку! Не створюйте умов для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, не жаліє нікого! Об'їздіть Енергодар та Запорізьку АЕС. Тут тебе ніхто не чекає!», – написав радник МВС Антон Геращенко

Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.