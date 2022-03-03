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    Події в Україні

    На Сумщині взято під варту 27 окупантів

    24 лютого окупанти незаконно перетнули кордон України - На Сумщині взято під варту 27 окупантів
    24 лютого окупанти незаконно перетнули кордон України
    фото: Генштаб ЗСУ

    Серед затриманих є снайпер та командир взводу

    На Сумщині прокурори взяли під варту 27 російських окупантів. За даними слідства, вони вбивали українських військових та мирних жителів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Затриманим оголосили статтю за «посягання на територіальну цілісність та недоторканість України». Про це повідомили в Офісі генпрокурора 3 березня.

    Як каже слідство, підозрювані «виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації». Вони вбивають захисників України і мирних жителів. 24 лютого вони незаконно перетнули кордон України.

    Загалом затримали:

    • 14 окупантів у Сумах;
    • Вісім – у Конотопському районі;
    • П’ять – у Сумському районі.

    Серед затриманих є снайпер та командир взводу. Наймолодшому – 19 років.

    Текст публікації Офісу генпрокурора:

    На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ. Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (стаття 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина 2 статті 110 КК України).

    Нагадаємо, снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди.

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    Теги: окупанти прокуратура Сумщина снайпер кордон #stoprussia
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    На Сумщині взято під варту 27 окупантів