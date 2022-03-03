ДТЕК створив достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС на випадок блокади

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Запорізька ТЕС далі працює

Запасів вугілля на Запорізькій ТЕС, під’їдні колії до якої заблокували російські окупанти, вистачить на кілька тижнів безперервної роботи станції.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салеєв на своїй сторінці у Facebook.

«Запорізька ТЕС і далі працює – блок №3 несе навантаження 250 МВт. За останній період на складах Запорізької ТЕС було акумульовано 44 тис. палива, цих запасів достатньо на безперебійну роботу упродовж декількох тижнів», – написав він.

Салеєв зазначив, що наразі немає можливості поповнювати склади станції вугіллям через те, що окупанти знищила або заблокували всі залізничні під’їзди до станції.

ДТЕК разом з Міністерством енергетики та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опрацьовують питання переходу Запорізької ТЕС на резервне паливо.

Нагадаємо, всі шахти ДТЕК продовжують роботу і відвантаження палива на українські ТЕС для безперебійної роботи енергосистеми в умовах військові агресії Росії проти України.