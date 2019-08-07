В Ердогана повідомили, що він обговорить із Зеленським у Туреччині



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Президент Туреччини Реджеп Ердоган

Крім двосторонніх відносин передбачається обмін думками з регіональних і міжнародних питань

Пресслужба президента Туреччини Реджепа Ердогана навела деталі візитів президента України Володимира Зеленського в Анкару і Стамбул.

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Туреччини 7-8 серпня 2019 року на запрошення президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

«Під час візиту відбудуться переговори за двосторонні відносини між Туреччиною і Україною, будуть переглянуті всі їхні аспекти, буде обговорюватися можливість прийняття рішень щодо поліпшення співпраці. Крім двосторонніх відносин передбачається обмін думками з регіональних і міжнародних питань, включаючи мир і стабільність у Чорноморському регіоні», - йдеться в повідомленні.

Ердоган також, після прямих переговорів в Анкарі, відвідає форум українсько-турецького бізнесу в Стамбулі.

Раніше ЗМІ повідомили, що ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Турецьку Республіку з робочим візитом. У глави держави запланована зустріч із президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.