На цьому тижні Зеленський відвідає Туреччину



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Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм

7-8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Туреччини. Про це повідомляє пресслужба голови держави.

У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

Нагадаємо, перший закордонний візит Зеленського був до Брюсселя.