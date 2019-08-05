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    Політика

    На цьому тижні Зеленський відвідає Туреччину

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    На цьому тижні Зеленський відвідає Туреччину

    Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм

    7-8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Туреччини. Про це повідомляє пресслужба голови держави.

    У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

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    Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

    Нагадаємо, перший закордонний візит Зеленського був до Брюсселя.  

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