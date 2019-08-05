Джемілєв збирається до Туреччини разом із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв

Візит до Турецької Республіки запланований на 7-8 серпня

Лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Президента України Володимира Зеленського 7-8 серпня до Турецької Республіки.

В рамках візиту запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української та кримськотатарської громад, розповів Джемілєв «Крим.Реалії».

«Програма зустрічі планується Офісом президента, я можу лише підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торговельного обороту наших країн. Реалізація торговельних відносин: документ на стадії підписання. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму)», - зазначив Джемілєв.

Він також зауважив, що необхідне обговорення питання українських політичних в'язнів і їх становища у Криму і сусідній Росії, проте перспектив у цьому Джемілєв не бачить.

«Тут потрібен тиск усієї світової спільноти», - додав він.

Як відомо, 7-8 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Турецьку Республіку з робочим візитом. У глави держави запланована зустріч із президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.