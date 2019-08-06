Стало відомо, про що домовлятиметься Зеленський в Туреччині



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7-8 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину

Сторони сподіваються домовитися про подальші спільні кроки в оборонній промисловості

Ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.

Про це повідомляє QHA.

Сторони сподіваються домовитися про подальші спільні кроки в оборонній промисловості, адже вже мають високий рівень співпраці в розвитку ВМС України і Туреччини, в сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних комплексів, літаків та іншої техніки.

«Відомо, що президент Зеленський налаштований вирішити інфраструктурну проблему країни. Наводячи приклади з дорожньої системи Туреччини. Це підвищує досягнення турецьких підрядників. Це питання буде розглядатися на двосторонніх переговорах», - зазначило видання.

Обговорюватимуть також проблеми, пов'язані з російською окупацією Криму.

Зеленського як почесного гостя запросили на щорічну зустріч турецьких послів.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Турецьку Республіку з робочим візитом. У глави держави запланована зустріч із президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.

Джерело: Європейська правда