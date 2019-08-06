Стало відомо, про що домовлятиметься Зеленський в Туреччині
7-8 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину
Сторони сподіваються домовитися про подальші спільні кроки в оборонній промисловості
Ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.
Про це повідомляє QHA.
Сторони сподіваються домовитися про подальші спільні кроки в оборонній промисловості, адже вже мають високий рівень співпраці в розвитку ВМС України і Туреччини, в сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних комплексів, літаків та іншої техніки.
«Відомо, що президент Зеленський налаштований вирішити інфраструктурну проблему країни. Наводячи приклади з дорожньої системи Туреччини. Це підвищує досягнення турецьких підрядників. Це питання буде розглядатися на двосторонніх переговорах», - зазначило видання.
Обговорюватимуть також проблеми, пов'язані з російською окупацією Криму.
Зеленського як почесного гостя запросили на щорічну зустріч турецьких послів.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Турецьку Республіку з робочим візитом. У глави держави запланована зустріч із президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.
Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.
Джерело: Європейська правда