В ГПУ заявили про саботаж з боку суду у справі Курченка

Судові засідання переносять протягом майже року

Генпрокуратура стикнулась із саботажем з боку Печерського районного суду Києва у справі бізнесмена Сергія Курченка. Про це заявив в ефірі «5 каналу» заступник генпрокурора Євген Єнін. «Найбільш болючим, мабуть, на сьогодні є отримання дозволу на заочне засудження Курченка. Фактично ми стикнулися з відвертим



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Бізнесмен-утікач Сергій Курченко

Судові засідання переносять протягом майже року

Генпрокуратура стикнулась із саботажем з боку Печерського районного суду Києва у справі бізнесмена Сергія Курченка.

Про це заявив в ефірі «5 каналу» заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Найбільш болючим, мабуть, на сьогодні є отримання дозволу на заочне засудження Курченка. Фактично ми стикнулися з відвертим саботажем з боку українських судів, оскільки перше клопотання про застосування заочної процедури стосовно пана Курченка було подано Генеральною прокуратурою рівно рік тому. Наші судді максимально намагаються, по суті, затягнути ухвалення відповідних процесуальних рішень. Весь час ми спостерігаємо перенесення дат судових засідань на місяць-півтора через низку технічних причин: чи то неявка адвоката, чи то завершення робочого дня в суді або оголошення суддями самовідводу», - зазначив він.

При цьому Єнін уточнив, що йдеться, зокрема, про Печерський районний суд Києва.

Заступник генпрокурора також додав, що наразі не ухвалено рішення, на чий баланс буде поставлено ФК «Металіст» після націоналізації.

Зараз у кримінальному провадженні статус підозрюваних і обвинувачених мають 23 людини. Серед них також один з головних диспетчерів підприємства, керівник цього товариства з обмеженою відповідальністю та інші. Суд вже підтверджена вина 15 фігурантів злочинних операцій.

Крім того, за межами кримінального провадження в судовому порядку прокуратура скасувала рішення електронних торгів про продаж зазначеного підприємства приватній фірмі, оскільки раніше воно було заарештовано в ході досудового розслідування з метою забезпечення подальшої спецконфискации майнового комплексу на користь держави.

До слова, Al Jazeera також пов’язала виключення Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу UMH Сергію Курченку.

Телеканал запевняв, що зв’язався із Порошенком та Ложкіним у вівторок, 6 лютого, а у середу Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.