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    В ГПУ заявили, що Клюєва затримають, якщо він повернеться в Україну

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    <p>Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року</p> - В ГПУ заявили, що Клюєва затримають, якщо він повернеться в Україну

    Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року

    Є ухвала про затримання та доставку до суду Клюєва, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

    У випадку повернення ексглави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва до України, його мають затримати, оскільки він перебуває у розшуку.

    Про це повідомив в ефірі Громадського начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва.

    «Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись», - заявив Горбатюк.

    Як відомо, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Клюєва кандидатом в депутати на дострокових виборах до Верховної Ради. До цього Клюєву відмовляли у реєстрації кандидатом через те, що він не проживав на території України з 2014 року, як того вимагає закон. За українським законодавством, одна з вимог до кандидатів в депутати - проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

    Натомість, адвокат Клюєва у суді довів, що його клієнт останні п'ять років проживав не в Москві і не Підмосков'ї, а в окупованому Донецьку.

    Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств.

    Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

    Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі  інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

    До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

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