Українців закликали вийти на Майдан через реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи



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«Робіть репост і приходьте» – волонтер Роман Сініцин скликає небайдужих нині на Майдан 2 липня о 20:00

Російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду, проте громадські активісти не готові миритися з таким кроком і Феміди, і ЦВК та збираються на Майдані Незалежності. Відповідний клич розмістив у себе на Facebook-сторінці у вівторок, 2 липня, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин.

«Якщо ви з нами – робіть репост і приходьте. Байдуже за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського. Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності», – написав Сініцин.

Він додав: «Пледи і партійну символіку не беріть. Все інше можна».

Як повідомлялось, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного Суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.