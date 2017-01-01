В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7

Про жертви та руйнування не повідомляється

В Індонезії в четвер, 28 грудня, стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США (USGS). Зазначається, що підземні поштовхи було зафіксовано о 17:20 за UTC (19:20 за київським часом, - ред.). Епіцентр землетрусу перебував в акваторії моря Сулавесі біля східного узбережжя острова Каракелонг на



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Про жертви та руйнування не повідомляється

В Індонезії в четвер, 28 грудня, стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США (USGS).

Зазначається, що підземні поштовхи було зафіксовано о 17:20 за UTC (19:20 за київським часом, - ред.). Епіцентр землетрусу перебував в акваторії моря Сулавесі біля східного узбережжя острова Каракелонг на глибині 53,6 км

Про потерпілих і руйнування в результаті підземних поштовхів не інформується.

Як раніше повідомлялося, в Тихому океані біля узбережжя острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5.