В Ірані завершились переговори у справі катастрофи літака МАУ



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Євген Єнін зазначив, що перемовини тривали два дні

Іран запевнив про наявність політичної волі для відновлення істини катастрофи

У Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном щодо катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України». Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Другий раунд переговорів тривав два дні.

«Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі в наслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі», – повідомив Єнін.

Нагадаємо, що 19 жовтня, стартував другий раунд переговорів з Іраном.